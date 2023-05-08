Бадаев считает, что Алискеров повел себя красиво, не став бросать вызов Чимаеву

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев поделился мнением о дебюте в UFC Икрама Алискерова.

«Дебют Алискерова произвел максимально приятное впечатление. Икрам сделал свою работу максимально качественно и довольно зрелищно подрался в стойке: что-то пропустил, попал, уронил. Повержен крепкий и опасный соперник — о лучшем дебюте даже мечтать не приходится», — приводит «РБ Спорт» слова Бадаева.

Также он предположил, состоится ли реванш Алискерова с Хамзатом Чимаевым уже в UFC.

«Почему нет, они оба в среднем дивизионе. Надо отдать должное Икраму, что не стал идти понятным и более простым путем, бросая вызов Хамзату. Уверен, что в душе он ждет и хочет этого реванша, чтобы отыграться за поражение. Но он повел себя красиво, учитывая, что Дагестан и Чечня — соседние республики», — добавил вице-президент ACA.

В ночь на 7 мая Алискеров одержал победу над Филом Хоузом в турнире UFC 288. От Чимаева Икрам потерпел поражение в апреле 2019 года на Brave 23. Всего в ММА Алискеров провел 15 боев, одержав 14 побед.