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Сегодня, 14:04

Бадаев считает, что Алискеров повел себя красиво, не став бросать вызов Чимаеву

Алина Савинова
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев поделился мнением о дебюте в UFC Икрама Алискерова.

«Дебют Алискерова произвел максимально приятное впечатление. Икрам сделал свою работу максимально качественно и довольно зрелищно подрался в стойке: что-то пропустил, попал, уронил. Повержен крепкий и опасный соперник — о лучшем дебюте даже мечтать не приходится», — приводит «РБ Спорт» слова Бадаева.

Также он предположил, состоится ли реванш Алискерова с Хамзатом Чимаевым уже в UFC.

«Почему нет, они оба в среднем дивизионе. Надо отдать должное Икраму, что не стал идти понятным и более простым путем, бросая вызов Хамзату. Уверен, что в душе он ждет и хочет этого реванша, чтобы отыграться за поражение. Но он повел себя красиво, учитывая, что Дагестан и Чечня — соседние республики», — добавил вице-президент ACA.

В ночь на 7 мая Алискеров одержал победу над Филом Хоузом в турнире UFC 288. От Чимаева Икрам потерпел поражение в апреле 2019 года на Brave 23. Всего в ММА Алискеров провел 15 боев, одержав 14 побед.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aslanbek-badaev-aliskerov-povel-sebya-krasivo-ne-stav-brosat-vy-zov-chimaevu/
Икрам Алискеров
Хамзат Чимаев
ММА
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