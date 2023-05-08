Белал Мухаммад: «Я лучший полусредневес в мире»

Четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (23-3) уверен, что сможет победить чемпиона Леона Эдвардса (21-3) и завоевать титул.

«Я говорил вам, ребята, что я лучший полусредневес в мире, — сказал Мухаммад на пресс-конференции. — Выйти и победить такого парня, как Гилберт Бернс, за три недели до боя, после Рамадана… Вы даже не представляете, через что мы прошли. Я люблю свою команду. Я знаю, что с нашей верой в себя и верой в Бога мы сможем пройти через все.

Леон Эдвардс, у нас есть незаконченное дело. Он победил величайшего. У него самая длинная победная серия. Для меня забрать у него титул, особенно после того, как прошел наш последний бой, будет очень приятно».

Мухаммад победил Гилберта Бернса (22-6) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Поединок состоялся 6 мая на UFC 288. Турнир прошел в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.