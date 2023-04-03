Бадаев cчитает, что Перейра в третий раз победит Адесанью на UFC 287

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от предстоящего поединка Алекса Перейры и Исраэля Адесаньи на турнире UFC 287.

«Перейра не был на голову выше Адесаньи в первом поединке по правилам ММА. По очкам вел Исраэль. Но у Алекса есть оружие — левый боковый, который Перейра выбрасывает под своеобразным углом. Кроме того, играет роль психология. Когда человек тебя побеждал три раза, дважды по кикбоксингу, один раз по ММА, отправил в нокаут два раза, это не может не сказываться. Адесанья может выигрывать, забрать три или четыре раунда, но боязнь пропустить удар сделают свое дело. Думаю, снова будет финиш в исполнении Перейры», — приводит слова Бадаева Metaratings.ru.

Поединок Адесаньи и Перейры пройдет 9 апреля на турнире UFC 287. Ранее бойцы провели два поединка по правилам кикбоксинга. В обоих противостояниях победу одержал бразильский спортсмен.