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Сегодня, 18:30

Махно сравнил поединки Перейра — Адесанья с боями Уайдман — Сильва

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец AMC Fight Nights Алексей Махно дал прогноз на бой-реванш Исраэля Адесаньи против Алекса Перейры.

«Сейчас Перейра будет более уверен. Он понял, что Адесанья не неуязвим, и что Алекс своего рода криптонит для Исраэля. Больше переживать будет Адесанья. Да, он вел первый поединок, но по итогу упал в нокаут. Во втором бою психологическое давление на Исраэля будет больше. Можно провести параллель с поединками Криса Уайдмана и Андерсона Сильвы. В первый раз там был нокаут, во втором была травма. Тем не менее, Уайдман стал криптонитом для Сильвы. Нечто похожее мы можем увидеть и в поединке Адесанья — Перейра 2», — приводит слова Махно MMA.Metaratings.ru.

12 ноября 2022 года на турнире UFC 281 Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде, завоевав пояс чемпиона UFC в среднем весе. Второй поединок по правилам ММА спортсмены проведут на турнире UFC 287.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/makhno-sravnil-poedinki-pereira-adesanya-s-boyami-uaidman-silva-240458/
Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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