Асу Алмабаев подписал контракт с UFC

Казахстанский боец Асу Алмабаев, который был признан по итогам 2022-го лучшим бойцом года в лиге Brave Combat Federation, заключил контракт с UFC. Об этом 29-летний боец сообщил в соцсетях.

Алмабаев не проигрывал с 2017 года. Он идет на серии из 13 побед. В прошлом бою он одолел Кеннета Манингата (6-1) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 26 ноября 2022-го на Brave CF 66.