Шлеменко рассказал, почему принял бой с Эномото

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко высказался насчет предстоящего боя по правилам кикбоксинга со швейцарцем Ясубеем Эномото, который пройдет 21 апреля на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Предложили мне бой. Почему бы и нет? — сказал Шлеменко «СЭ». — Ясубей интересный соперник. Тем более в последних боях он проигрывал только из-за того, что его бороли и залеживали. Он довольно хороший ударник. Поэтому я и согласился, мне это интересно».

В 2014 году Шлеменко победил Эномото единогласным решением судей на турнире в Москве.

В прошлом бою Шлеменко проиграл единогласным решением судей Магомеду Исмаилову (18-3). Бойцы возглавили турнир RCC 13, который проходил 3 декабря 2022-го в Екатеринбурге.