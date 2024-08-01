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Сегодня, 15:16

Асатрян заявил, что Вартаняну не составит труда досрочно победить Грозина

Алина Савинова
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Бывший чемпион AMC Fight Nights считает Эдуарда Вартаняна фаворитом в поединке против Александра Грозина на турнире «Нашего Дела».

«Не следил за карьерой Грозина, но, исходя из того, в какой лиге он выступает, Эдуарду не составит труда одержать досрочную победу. Считаю, что их встреча не будет конкурентной», — цитирует Асатряна MMA.Metaratings.ru.

Международный турнир «Наше Дело 85» пройдет 23 августа в Челябинске.

В активе Вартаняна 25 побед и четыре поражения в ММА. На счету Грозина 23 победы и четыре поражения.

Источник: Metaratings.ru.
Эдуард Вартанян
ММА
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