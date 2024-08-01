Блогер Тарасов назвал возможный бой между Мадуро и Маском крутым и честным

Блогер и боец поп-ММА Артем Тарасов считает, что возможный поединок по правилам ММА между мультимиллиардером Илоном Маском и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро будет очень интересным и честным.

«Это гладиаторские бои — они возвращаются, это очень популярно. Маск хотел подраться с Цукербергом — тогда этого не случилось. Но если он подерется с Мадуро, это будет очень интересно — объясню, почему. Складывается очень много факторов. Илон Маск, бизнесмен, у которого все есть, показывает нам, обычным ребятам, как может выйти из зоны комфорта и начать тренироваться. Естественно, и Мадуро — это то же самое. Они оба — крупные игроки, крупные люди. Илона Маска знает весь мир, Мадуро — тоже. Я за такие бои, крутые, честные, и за таких людей», — цитирует Тарасова «Газета.Ru».

Ранее Маск принял вызов на бой от Мадуро и пообещал бесплатно отправить венесуэльского президента на Марс в случае победы.