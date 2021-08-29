АСА 127: Брандао проиграл Жамалдаеву и другие результаты

В субботу в Краснодаре состоялся турнир АСА 127. Представляем все результаты.

Наилегчайший вес: Азамат Керефов (Россия) победил Расула Албасханова (Россия) — удушение «анаконда», 3-й раунд, 3:11. Бой за титул чемпиона АСА в наилегчайшем весе.

Средний вес: Абдул-Рахман Джанаев (Россия) победил Артема Фролова (Россия) раздельным решением судей.

Полулегкий вес: Салман Жамалдаев (Россия) победил Диего Брандао (Бразилия) раздельным решением судей.

Это был реванш. В их первом бою, который состоялся в марте этого года в Санкт-Петербурге, Брандао проиграл дисквалификацией из-за запрещенного удара.

Полусредний вес: Андрей Кошкин (Россия) победил Мурада Абдулаева (Россия) раздельным решением судей.

Легчайший вес: Олег Борисов (Россия) победил Ислама Мешева (Россия) решением большинства.

После боя в клетку вышел чемпион АСА Магомед Бибулатов и заявил, что Борисов станет его следующим соперником.

Легкий вес: Лом-Али Нальгиев (Россия) победил Мухаммеда Кокова (Россия) — удушение сзади, 3-й раунд, 2:18.

Тяжелый вес: Мухумат Вахаев (Россия) победил Рафаэля Пессоа (Бразилия) — нокаут (добивание), 1-й раунд, 4:28.

Наилегчайший вес: Курбан Гаджиев (Россия) победил Азамата Пшукова (Россия) — единогласное решение судей.

Полутяжелый вес: Эльхан Мусаев (Россия) победил Евгения Поскотина (Россия) — удушение через руку, 1-й раунд, 0:57.

Полулегкий вес: Аркадий Осипян (Армания) победил Давлатманда Чупонова (Таджикистан) — удушение сзади, 2-й раунд, 3:53.

Также на турнире АСА 127 планировался бой в полулегком весе между Андреем Гончаровым и Апти Бимарзаевым. Однако за сутки до поединка Гончарову стало плохо, из-за чего бой был отменен.