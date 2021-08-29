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Руки Базуки проиграл бой нокаутом и травмировал гигантский бицепс

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Блогер Кирилл «Руки Базуки» Терешин. Блогер Кирилл «Руки Базуки» Терешин.
Блогер Кирилл «Руки Базуки» Терешин.

Блогер Кирилл «Руки Базуки» Терешин провел очередной бой. Поединок опубликован на Youtube-канале Асхаба Тамаева.

Соперником Терешина был молодой человек по имени Рашад, который в прошлом месяце разбил стекло у автомобиля Тамаева и украл рюкзак, где находились 300 тысяч рублей.

Бой прошел по правилам бокса, но Руки Базуки и Рашад, который ранее занимался кикбоксингом, бились в перчатках для ММА. Рашад одержал победу техническим нокаутом.

Терешин после поединка заявил, что получил травму руки. «Оторвалась кожа. Не знаю, там мясо или нет. Потом посмотрю», — сказал он.

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Илья Андреев все материалы автора

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