Руки Базуки проиграл бой нокаутом и травмировал гигантский бицепс
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Блогер Кирилл «Руки Базуки» Терешин провел очередной бой. Поединок опубликован на Youtube-канале Асхаба Тамаева.
Соперником Терешина был молодой человек по имени Рашад, который в прошлом месяце разбил стекло у автомобиля Тамаева и украл рюкзак, где находились 300 тысяч рублей.
Бой прошел по правилам бокса, но Руки Базуки и Рашад, который ранее занимался кикбоксингом, бились в перчатках для ММА. Рашад одержал победу техническим нокаутом.
Терешин после поединка заявил, что получил травму руки. «Оторвалась кожа. Не знаю, там мясо или нет. Потом посмотрю», — сказал он.
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