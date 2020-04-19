Артур Бетербиев: «В бою Сен-Пьера и Хабиба болел бы за земляка»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев в прямом эфире ответил на вопросы болельщиков в Instagram Федерации бокса России. В частности, у него спросили, за кого он будет болеть в возможном поединке между бойцами ММА Жоржем Сен-Пьером и Хабибом Нурмагомедовым.

— Я болел бы за земляка, — ответил Бетербиев. — А кто мой земляк, вы сами знаете. Земляк же получается... Я здесь (в Канаде) живу — у меня земляк Сен-Пьер. Родом я из тех мест, где земляк Хабиб. А за кого буду болеть — вы сами там думайте.

Бетербиев, чеченец по национальности, родился в Хасавюрте (Дагестан), а с 2013 года тренируется в канадском Монреале.