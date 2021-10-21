Президент Bellator не видит смысла в подписании контракта с Александром Емельяненко

Президент Bellator Скотт Кокер объяснил, почему не видит смысла в подписании контракта с россиянином Александром Емельяненко.

«В настоящее время — нет, — сказал Кокер «СЭ» после пресс-конференции, посвященной турниру Bellator в Москве. — И это по той причине... Если вы заметили, что происходит в последнее время в Bellator, то мы подписываем сюда молодых талантов — например, Усман Нурмагомедов, Аарон Пико и много остальных, которые еще заявят о себе в ближайшие годы».

«Наша модель бизнеса отличается, — продолжил Кокер. — У него была прекрасная карьера, и я желаю ему всего наилучшего. Я не знаю его лично, и ничего не могу сказать о нем, но я рад нашему сотрудничеству с Федором».

Родной брат Александра 45-летний тяжеловес Федор Емельяненко проведет следующий бой на турнире Bellator 269, который состоится 23 октября на «ВТБ Арене» в Москве. Соперник легенды ММА — американец Тим Джонсон.