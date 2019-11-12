Артем Лобов: «У меня с Хабибом есть незавершенные дела»

Боец ММА Артем Лобов рассказал, как сейчас воспринимает свой конфликт с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его командой. Лобов был одним из фигурантов скандала между Нурмагомедовым и ирландским бойцом Конором Макгрегором, с которым дружит.

— Я бы не сказал, что все в порядке, — цитирует MMAJunkie Лобова. — Есть незавершенные дела. Думаю, со временем все будет улажено. Но сейчас это не так. Даже не близко. У меня есть много фанатов в России, у Хабиба тоже. Очевидно, что его сторонникам всегда есть что сказать обо мне. Но я не против. Это сохраняет мое имя в заголовках, в поисковой выдаче в Интернете, а следовательно, сохраняет у меня высокую зарплату.