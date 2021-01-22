Арман Царукян провалил взвешивание перед UFC 257

Российско-армянский боец Арман Царукян не уложился в лимит легкого веса перед боем с Насратом Хакпарастом из Германии. Весы под Царукяном показали 159 фунтов (72,12 кг), тогда как лимит — 156 фунтов (70,76 кг). Его соперник сделал вес.

Бой между 24-летним Царукяном (15-2) и 25-летним Хакпарастом (12-3) состоится в ночь на 24 января на турнире UFC 257 в Абу-Даби.

Теперь Царукяну придется отказаться от части гонорара в пользу Хакпараста.