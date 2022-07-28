Анкалаев назвал главную проблему Вадима Немкова

Четвертый номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (17-1) считает, что действующего чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадима Немкова (14-2) все время подводит функциональная составляющая.

«Да, я смотрел бой Немкова и Андерсона. Мне было очень интересно, — сказал Анкалаев в интервью «СЭ». — Думаю, Кори выглядел лучше. Конечно, Вадиму нужно работать над выносливостью, и в психологическом плане ему нужно подойти к этому бою очень хорошо. Вадим очень сильный парень. Я это знаю, потому что я с ним бился. У него очень мощные удары, хорошая борьба, но его всегда подводит функционалка».

Немков провел прошлый бой против Кори Андерсона (14-2) 15 апреля в со-главном событии турнира Bellator 277. Финал Гран-при Bellator завершился в 3-м раунде. За 5 секунд до конца 3-го из 5 раундов бойцы столкнулись головами, у россиянина открылось кровотечение. Бой был признан несостоявшимся.