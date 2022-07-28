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Сегодня, 11:31

Яна Куницкая заявила о намерении получить американское гражданство

Иван Торопцев
Корреспондент
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Боец UFC Яна Куницкая рассказала, что собирается получить американское гражданство.

«Это очень обидная ситуация. Я не хочу рассматривать ее с точки зрения политики, но люди тренируются всю жизнь и потом не могут выступать. Я не знаю, как бы поступила на их месте. К счастью, на UFC это не сказывается, разве что кому-то визу тяжело открыть.
Я бы не стала осуждать тех, кто хочет получить другое гражданство из-за того, что им запретили выступать. Ты с детства занимаешься любимым видом спорта и идешь к своей цели, а тут непонятно, насколько все это затянется. Мое решение принять второе гражданство ни с чем таким не связано. Я бы все равно его принимала, потому что мы здесь живем, ребенок уже с американским гражданством, поэтому нам это нужно», — приводит Metaratings слова Куницкой.

На счету 32-летней Куницкой 14 побед и 6 поражений в ММА. Свой последний поединок россиянка провела 10 июля 2021 года против мексиканки Ирен Альданы и проиграла ей в первом раунде нокаутом.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kunickaya-namerena-polucit-amerikanskoe-grazdanstvo-44353/
Яна Куницкая
UFC
ММА
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