Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков поделился воспоминаниями о бое с другим бывшим чемпионом организации Беном Аскреном в июле 2013-го.

«Слабее ударов, чем Аскрена, я в карьере не принимал. Я даже не помню их. Да, лицо у меня было подразбито, потому что их было там 200 с чем-то. Но так — они были очень слабыми. Это просто... даже ударами не назвать. Просто касания. Мне сейчас смешно, что он подписался на боксерский поединок с Джейком Полом (ютуб-блогером — прим. СЭ).. Мне кажется, его нокаутируют. Может, он сделал ставку на то, что выдержит пресс ударов в 1-2-3 раунде, а потом передышит его. Вот такое возможно. Но мне почему-то кажется, что это будет нокаут. Аскрена нокаутируют во 2-3 раунде.



Он такой боец такого склада, что ударная техника — это просто не его. Он может бороться в такой вялотекущей форме, вязать, изматывать, но бить у него не получается. Я знал, что тому же Майе он проиграет. В стойке он хуже, а борьба его для Майи — это детский сад. Майя — грэпплер мирового уровня.



Почему я проиграл Аскрену? Он заборол меня, завозил, я просто устал. Никогда так не уставал. Просто устал с ним бороться. Он очень вязкий, очень хорошо это делал. У меня были моменты, когда я его накрывал, но потом по своей тупости опять начинал возиться с ним в партере. Он легко менял позицию и просто дальше меня мучил», — сказал Корешков в интервью «СЭ».

Восьмираундовый боксерский поединок между Беном Аскреном и ютуб-блогером Джейком Полом пройдет 17 апреля в США.