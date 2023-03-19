Андерсон Силва войдет в Зал славы UFC

Один из величайших бойцов в истории MMA, экс-чемпион в среднем весе Андерсон Силва (34-11) пополнит Зал славы UFC. Об этом было сказано во время турнира UFC 286.

«Паук» обладает самой длинной победной серией в истории лиги, одержав 16 побед подряд. Силва за свою карьеру победил таких бойцов, как Витор Белфорт (26-14), Демиан Майа (28-11), Дэн Хендерсон (32-15) и Чейл Соннен (31-17).

Ранее в этом году в Зал славы были введены Дженс Пулвер (27-19) и Жозе Альдо (31-8).