Анатолий Малыхин: «У Чимаева сумасшедший функционал, я такого еще не видел»

Чемпион One Championship в тяжелом весе Анатолий Малыхин рассказал о выносливости бойца UFC Хамзата Чимаева.

«Когда он [Чимаев] только вошел в зал, я подумал, что он, немножечко так это назовем — звезду поймал, — сказал Малыхин в интервью Youtube-каналу «Вестник-ММА». — Но потом я начал общаться с ним, он начал подходить ко мне, в инстаграме добавились и… Это крутой парень, ну реально крутой. Парень с доброй душой вне зала, но в зале просто зверь. Он реально не устает. Я так смотрю со стороны на него, как он работает, как он отдается в спаррингах, как живет ими… Ребятам в его весовой очень тяжело будет против него, очень тяжело. Мы встали, поборолись с ним на руках.

Я говорю: «Хамзат, слегка, чуть есть проблемы, давай без проходов в ноги, на руках чуть подышим». Очень физически сильный, чувствительный, но главный его козырь — сумасшедший функционал. Сумасшедший функционал. Я такого еще не видел. Он может отработать 6-7 спаррингов, и потом взять еще троих загнать по борьбе. По очереди загнать троих человек, хороших ребят. Я не буду называть фамилии, но хороших ребят».

Чимаев идет на четырех победах подряд в UFC. В октябре прошлого года он задушил Ли Жиньлианга на UFC 267. Предполагается, что в апреле Чимаев подерется с Гилбертом Бернсом.