Анатолий Малыхин: «В Tiger Muay Thai у Петра Яна рекорды во всех упражнениях»

Чемпион One Championship в тяжелом весе Анатолий Малыхин поделился мнением о своем партнере по залу Петре Яну.

«Петя очень быстрый — сказал Малыхин в интервью Youtube-каналу «Вестник-ММА». — Любое упражнение в Тайгере возьми, спроси, чей рекорд в упражнении, все скажут — «Рекорд Петра Яна». В Будду (забеги на холм с памятником — прим.), прыжки через железку, бег на круг — везде Петя чемпион. Поэтому он и чемпион UFC, он номер один. Даже когда он не был чемпионом, я говорил, что этого парня никто в ближайшие 10 лет не остановит.

Прошло 3-4 года, значит, уже ближайшие 6-7 лет. Он будет просто отрубать головы. Его заряд, когда он приходит на тренировку. Есть чему поучиться у него, я когда начал углубляться, стараюсь брать у таких людей, стараюсь учиться. И Петя лучший, в своем весе у него сумасшедший функционал. Нам, тяжам, куда до них (смеется). Единственное, где я ему бой дам — это в столовке. И Хамзату дам бой и Пете. В столовке, отвечаю, накажу их».

9 апреля Ян подерется с Алджамейном Стерлингом на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.