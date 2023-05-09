Малыхин: «Есть мотивация — третий пояс ONE»

Российский боец и чемпион ONE Championship в полутяжелом весе Анатолий Малыхин рассказал, какое историческое достижение хотел бы установить в азиатском промоушене.

«Есть мотивация — третий пояс ONE! Хочу спуститься в 93 килограмма и забрать третий пояс. Наверное, это будет первый человек в истории, который будет держать одновременно три пояса. Для меня реально влезть в 93 килограмма, я небольшой тяжеловес. Сейчас Вадим Немков приезжал — так он больше меня, хотя выступает в полутяжелом. Когда я дрался с де Риддером, сотку сделал вообще не напрягаясь, еще и шоколад на ночь ел. Сбросить еще семь килограммов — никаких проблем. Поэтому хочу себе третий пояс. Но защищать его не буду. Мысли такие: забрать этот пояс и оставить там. Сфоткаться с поясом, выложить везде, и все. Защищать буду только два других титула», — приводит слова Малыхина «Чемпионат».

Малыхин подерется с чемпионом в тяжелом весе Арджаном Бхулларом (11-1) 15 июля на арене «Лумпхини» в Бангкоке, Таиланд.