Александр Волков рассказал, когда планирует завершить карьеру

34-летний российский тяжеловес UFC Александр Волков (36-10) заявил, что планирует завершить карьеру к 40 годам.

«Я слышал, что в моем возрасте тяжи расцветают. Я ощущаю себя на пути обучения, нахожусь в таком состоянии, что хочу еще повыступать. Я могу сказать о 40 годах. Эту планку я вижу», — ответил Волков на пресс-конференции на вопрос, когда он планирует завершить карьеру.

Волков победил Александра Романова (16-2) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.