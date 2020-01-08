Анатолий Малыхин: «Контракт с One FC позволяет проводить бои в России»

Российский боец-тяжеловес Анатолий Малыхин сообщил «СЭ», что контракт с сингапурским промоушеном One FC позволяет ему проводить бои в российских лигах.

О подписании соглашения было объявлено во вторник.

— Чем вас заманили?

— Наверное, главная причина — то, что мне нравится жить в Азии, мне нравится этот климат, нравится здесь тренироваться (Малыхин тренируется в Таиланде. - Прим. «СЭ»). Тут хороший зал, хорошие ребята со всего мира приезжают. И хороший контракт мне сделали. Мне несколько организаций прислали контракты, у One FC самый интересный оказался. В финансовом плане и не только. Там сейчас мало тяжеловесов, но пообещали, что будут подписывать в ближайшее время. Плюс мне не запрещено драться в России. Мой менеджер Артем (Харланов. - Прим. «СЭ») прекрасный контракт мне сделал. Так что мы остановились на One FC.

— То есть контракт неэксклюзивный?

— Он эксклюзивный, но именно в России разрешили драться. Из зарубежных промоушенов я могу выступать только в One FC.

— А в России — в любых?

— Да, но ACA вряд ли что-то предложат. Там своих бойцов хватает, и контракты в этой лиге эксклюзивные. АСА на один бой никого не подписывает. Только если Магу Исмаилова.

А вот RCC, Fight Nights Global — да. Отличные площадки. Для медийности отличные варианты, особенно FNG.

По словам Малыхина, первый бой в One FC он будет готов провести в феврале — начале марта.

— Я уже давно готовлюсь, сейчас у меня плотные спарринги. Я вообще хочу в этот год много драться, если не в One FC, так в России. Надо еще чтобы травмы обходили стороной. Если здоровье будет в порядке, то хочу биться каждые два-три месяца., — сказал боец.

На счету 31-летнего Малыхина 7 побед в 7 боях в ММА. (Михаил Потапов)