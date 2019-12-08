Американец Гэтжи планирует победить Хабиба и Конора

Американский боец ММА Джастин Гэтжи планирует провести бой с победителем титульного поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. После этого он намерен встретиться с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.

— Титульный бой уже назначен, и кто-то должен встретиться с победителем. Это буду я, — цитирует MMA Junkie Гэтжи. — Моя единственная цель — биться за титул чемпиона.

Мне заплатят много денег, когда я побью Хабиба и встречусь с Конором, держа в руках пояс. Я буду готов, когда у меня появится шанс.