Аманда Нуньес: «Следующая чемпионка будет владеть фальшивым поясом»

Чемпионка легчайшего дивизиона UFC Аманда Нуньес (23-5) заявила, что она навсегда ей останется, а следующие будут владеть фальшивым поясом.

«Пояса всегда будут со мной. Они [бойцы] будут драться за новый, фальшивый, пояс. Он навсегда останется фальшивым поясом. Та, что получит пояс, будет строить из себя чемпионку, потому что меня нет», — сказала Нуньес на пресс-конференции UFC.

Нуньес победила Ирен Алдану (14-7) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-43) и завершила карьеру. Бой состоялся 10 июня в турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.