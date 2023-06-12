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Сегодня, 09:08

Генри Сехудо оценил шансы Оливейры в реванше с Махачевым

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) сомневается, что у экс-чемпиона легкого дивизиона Чарльза Оливейры (34-9) получится победить чемпиона Ислама Махачева (24-1).

«Какие шансы у Чарльза в реванше с Исламом Махачевым? У Ислама топовый контроль на земле, он не играет в игры. Он другой. У Ислама контроль на земле не за счет джиу-джитсу, а за счет комбинирования борьбы с самбо. Кроме того, он наносит тяжелые удары руками. Это совсем другое», — сказал Сехудо на своем YouTube-канале.

Оливейра победил Бенила Дариуша (22-5) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня в турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.

Генри Сехудо
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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