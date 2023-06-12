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Сегодня, 10:36

Исмаилов заявил, что Оливейра заслужил реванш с Махачевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Рамазан Исмаилов, тренер и брат известного российского бойца ММА Магомеда Исмаилова, поделился мнением о возможном реванше чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.

«Бенеил Дариуш был первым номером рейтинга до боя с Оливейрой, поэтому бразилец может рассчитывать на реванш, но все будет решать команда UFC. Интересно ли им это противостояние, либо они захотят увидеть бой Ислама Махачева с победителем поединка Джастина Гейджи и Дастина Порье, в любом случае Оливейра заслужил еще один шанс. Исламу для реванша надо будет правильно подогнать вес, а не так, как было перед боем с Алексом Волкановски. Он сделал вес, но был измотан в бою, а ему надо сохранить те кондиции, в которых он бывает всегда. Весогонка — это основная работа. Я думаю, он и второй бой выиграет у Оливейры, потому что он мой земляк», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

В октябре 2022 года в главном бою турнира UFC 280 в Абу-Даби россиянин Ислам Махачев победил удушением ручным треугольником во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC в легком весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ramazan-ismailov-oliveira-zasluzhil-revansh-s-makhachevym-258101/
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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