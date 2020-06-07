Аманда Нуньес: «После первого же удара Спенсер поняла, что ей меня не свалить»

Бразильянка Аманда Нуньес в главном бою вечера на UFC 250 в Лас-Вегасе единогласным решением судей победила канадку Фелицию Спенсер.

— Я не удивлена, что она выстояла. Спенсер — очень крепкий соперник, — цитирует Нуньес MMA Fighting. — Я знала, на что она способна. Понимала, что нельзя расслабляться. Нужно было не ослаблять напор.

Я стремилась к тому, чтобы защитить два чемпионских пояса. И теперь могу назвать себя величайшей. Очень довольна результатом.

После первого же удара Спенсер поняла, что ей меня не свалить. Поэтому я продолжала напирать. Понимала, что она не справиться с такой агрессией.

Я хотела, чтобы бой продлился все пять раундов. Наверное, у меня была возможность завершить его досрочно, но мне нужно было показать, что я готова выдержать пять раундов. Устала слышать: «Аманда не сдюжит все раунды». Прекратите нести этот бред.