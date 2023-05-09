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Сегодня, 12:40

Алискеров рассказал, как в Америке его путают с Махачевым и Хабибом

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец UFC Икрам Алискеров заявил, что болельщики из США путают его с Исламом Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым.

«В Америке часто подходят, — сказал Алискеров «СЭ». — «Ислам, Ислам!» — говорят. Короткую прическу, чуть меньше бороду сделал — «Хабиб» говорят. «Кавказцы все на одно лицо по ходу», — говорят они».

На турнире UFC 288 Икрам Алискеров провел дебютный поединок в промоушене и победил Фила Хоуза нокаутом в первом раунде.

Икрам Алискеров
UFC
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