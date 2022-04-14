Менеджер Хабиба Нурмагомедова и Камару Усмана Али Абдель-Азиз поделился мнением о потенциале Аарона Пико и Умара Нурмагомедова.

«По тому, что Аарон Пико делает в зале — он в топ-3 лучших полулегковесов в мире. Я видел, как Пико игрался с чемпионами UFC в зале. Просто игрался.

Он самый крупный талант, которого я когда-либо видел. А ведь я видел Камару Усмана, Хабиба, Ислама. Но Аарон Пико и Умар Нурмагомедов — два самых больших таланта, которые я когда-либо видел в этом возрасте [25-26]. То, что они делают — я ни у кого такого не видел", -сказал Абдель-азиз в интервью ESPN.

Пико 15 апреля подерется с Эдли Эдвардсом на Bellator 277. Нурмагомедов в марте этого года задушил Брайана Келлехера на UFC 272.