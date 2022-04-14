Бернс: «Чимаеву было тяжело драться со мной из-за разговора с моими детьми? Он никогда не говорил ними»

Боец полусреднего веса UFC Гилберт Бернс в ходе интервью ESPN опроверг историю Хамзата Чимаева о том, что ему было тяжело настроиться на бой, потому что за несколько дней до него он разговаривал с маленькими детьми бразильца.

Даниэль Кормье: «Ближе к турниру этот бой стал для тебя личным?"

Гилберт Бернс: «Я не хотел, чтобы этот бой превращался для меня в личное, но он сделал его личным. Даже вот это, что он сказал [после боя]: «Его дети подошли ко мне и сказали...» – мои дети никогда не говорили с ним. Никогда»

Даниэль Кормье: «Правда? Он сказал после боя, что ему тяжело было драться с тобой, потому у него был этот разговор с твоими детьми. А он хотел драться с таким же убийцей, как он сам, а не с отцом»

Гилберт Бернс: «Он и дрался с убийцей. Он никогда не говорил с моими детьми. Он называл меня маленьким, просил показать ему мою силу. Я и показал тебе ее, дружище. Ты от нее оказался на канвасе и отжимался там на полу. Да, я проиграл, но ты посреди боя принял упор лежа, а твой тренер молил тебя лезть в борьб»

9 апреля Чимаев победил Бернса единогласным решением на UFC 273 в Джексонвилле.