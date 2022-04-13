Вадим Немков объяснил, почему не хочет проводить сборы в США

Чемпион Bellator в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков объяснил, почему не хочет проводить сборы в США.

«Пока не думал. Пока все устраивает дома, — сказал Немков в интервью «СЭ». — Если кто-то позвал бы, то тогда, может быть, еще подумал бы, а так — ехать туда самому целенаправленно на сбор... Если и ехать, то под кого-то и помогать ему готовиться. А если ты приедешь туда сам по себе тренироваться, может получиться так, что сегодня у тебя будут спарринг-партнеры, а завтра не будут, сегодня будет с кем побороться, а завтра не будет».

«Мы же не всегда в Старом Осколе тренируемся, у нас не всегда там сборы. Приедешь в январе, а ни у кого боя нет, никто не готовится. Смысл тогда пребывания там? И если тренироваться не с топами, то в чем смысл [сбора в Америке]? Да и с топами какой смысл тренироваться, если с ними можно встретиться в бою. Поэтому пока своими силами стараемся».

На турнире Bellator 277, который состоится в ночь на 16 апреля в Сан-Хосе (Калифорния, США), Немков будет защищать титул против американца Кори Андерсона.

На счету Немкова 14 побед и 2 поражения, у Андерсона — 16 побед и 5 поражений.