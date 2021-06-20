Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Олейник — Спивак: где смотреть прямую трансляцию боя UFC

00:00
Алексей Олейник. Фото Instagram
Алексей Олейник. Фото Instagram
Теги:

В ночь с 19 на 20 июня российский боец ММА Алексей Олейник проведет бой с представителем Молдавии Сергеем Спиваком на турнире UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе (США).

В последний раз 43-летний Олейник дрался в феврале 2021-го. Тогда он проиграл американцу Крису Дакасу. На счету россиянина в ММА — 59 побед, 15 поражений и один результат боя был признал ничейным.

26-летний Спивак в феврале этого года одержал победу над американцем Джаредом Вандера на турнире UFC Fight Night 185. В общей сложности у него в ММА — 12 побед и два поражения.

Ранее, 19 июня, во время взвешивания перед поединком вес Олейника составил 103,4 кг, Спивака — 109,7 кг.

Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире бой Олейника со Спиваком

Читайте также

Испания — Польша: Мората забил первый гол испанцев на Евро-2020
Сборная России поддержала находящуюся в коме певицу МакSим
«Монреаль» вышел вперед в серии с «Вегасом»
Мбаппе обиделся на Жиру накануне старта Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Баюшкин все материалы автора
vs
0
Офсайд