В ночь с 19 на 20 июня российский боец ММА Алексей Олейник проведет бой с представителем Молдавии Сергеем Спиваком на турнире UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе (США).

В последний раз 43-летний Олейник дрался в феврале 2021-го. Тогда он проиграл американцу Крису Дакасу. На счету россиянина в ММА — 59 побед, 15 поражений и один результат боя был признал ничейным.

26-летний Спивак в феврале этого года одержал победу над американцем Джаредом Вандера на турнире UFC Fight Night 185. В общей сложности у него в ММА — 12 побед и два поражения.

Ранее, 19 июня, во время взвешивания перед поединком вес Олейника составил 103,4 кг, Спивака — 109,7 кг.

Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире бой Олейника со Спиваком