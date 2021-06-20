В ночь на 20 июня в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 190, где в главном бою вечера встретятся Чен Сон Джон («Корейский Зомби») и американец Дэн Иге. Поединок начнется примерно в 05.00 (по московскому времени).

34-летний Сон Джон провел свой последний бой в октябре прошлого года. Тогда он проиграл американцу Брайану Ортеге на турнире UFC Fight Night 180. На счету Корейского Зомби в ММА — 16 побед и 6 поражений.

29-летний Иге в марте нынешнего года нокаутировал канадца Гэвина Такера на UFC Fight Night 187. В общей сложности в ММА на счету Иге по прозвищу «Динамит» — 15 побед и три поражения.

Ранее по итогам взвешивания Чен Сон Джон и Дэн Иге показали одинаковый вес — 66,2 кг.

Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире бой Чен Сон Джона против Дэна Иге.