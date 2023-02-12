Алексей Махно — о поединке Махачева с Волкановски: «Бой очень крутой, мощная проверка для Ислама»

Боец ММА Алексей Махно оценил поединок между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

«Бой на самом деле удивил. За это мы и любим ММА, что невозможно на 100% предугадывать исходы. Четыре раунда доминации Ислама, спору нет. Но пятый раунд за Волкановски, Махачев, видимо, задышал. Казалось, что было попадание, что Алекс потряс. При этом по ходу боя были переводы, и Волкановски удавалось вставать.

В целом, бой очень крутой, очень мощная проверка для Ислама. Считаю, что он приобрел за этот бой гораздо больше, чем за тот же поединок с Чарльзом Оливейрой. Потому что пять тяжелых раундов, это такое крещение огнем — настоящее, чемпионское. Ислам себя очень достойно показал. Доказал, что он может проходить дистанцию в пять раундов в конкурентном поединке. Так что поздравляю Ислама и всех россиян с победой!» - приводит «РБ Спорт» слова Махно.

Махачев одержал победу над Волкановски единогласным решением судей. Россиянин впервые в карьере защитил чемпионский пояс и нанес австралийцу первое поражение в UFC.