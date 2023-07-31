Алексей Кунченко: «Я покинул команду Шлеменко и попал в UFC»

39-летний российский боец Алексей Кунченко (21-5) рассказал, как тренировался после ухода из клуба «Шторм».

«Я покинул команду Шлеменко и попал в UFC. Тренировался отдельно, ездил в Таиланд. Защиту пояса M-1 я проводил без Александра. Защита титула с Александром Бутенко и перед этим бой с Сергеем Романовым — без него. Готовился самостоятельно. Потом Тимур Нагибин съездил в Дагестан и сказал, что там нормально. Можно туда ездить. Я там боролся. Там ты не можешь не бороться. Только на вторую-третью неделю ты начинаешь отупляться, что этому еще надо учиться. Потому что ошибок очень много. Позже стал ездить в Казахстан, Дагестан и Таиланд. Постоянно с разными людьми тренируешься и получаешь опыт», — сказал Кунченко в интервью Metaratings.

28 июля в главном бою RCC 16 Кунченко проиграл Шамилю Мусаеву (15-0) техническим нокаутом в первом раунде и объявил о завершении карьеры.