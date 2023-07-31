Конор Макгрегор: «Я нокаутирую Гейджи одним ударом. Гарантирую»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) уверен в победе над обладателем титула BMF Джастином Гейджи (25-4).

Пояс BMF или «самого опасного негодяя» был впервые разыгран в UFC в 2019 году между Хорхе Масвидалем и Нейтом Диазом.

«Я нокаутирую его одним ударом. Гарантирую», — написал Макгрегор в Twitter.

Гейджи нокаутировал Дастина Порье (29-8) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.