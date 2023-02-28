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Алексеева прокомментировала возвращение Джонса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала главный поединок турнира UFC 285 Джон Джонс — Сирил Ган, который состоится в ночь на 5 марта.

«Я очень рада возвращению Джонса, потому что он был одним из моих любимых бойцов. Мне всегда нравились его поединки. Сирил Ган тоже хорош, но Джон — настоящий талант. В основном его поединки проходили с какой-то легкостью, благодаря технике и инстинктам. Да, он сменил вес, но могу сказать, что даже сейчас он не обычный тяж, Джон очень атлетичный и подвижный боец, любому тяжеловесу будет с ним очень сложно. Сейчас мы посмотрим, каким он вернется после паузы. Как на него повлияли проблемы с алкоголем. Повлияло ли это на его талант. Если бы не было этой трехлетней паузы, Джонс бы просто разобрал Гана. Но сейчас, учитывая все факторы, посмотрим, что будет. Как говорится, талант не пропьешь. Вот мы и узнаем в этом бою так это или не так. Но я думаю, что он сейчас пришел в форму, не злоупотребляет и сможет победить. Я буду болеть за Джонса», — приводит слова Алексеева MMA.Metaratings.ru.

Ранее Джон Джонс имел серьезные проблемы с алкоголем. Бойца неоднократно арестовывали, а осенью 2021 года он избил гражданскую жену, после чего его выгнали из зала.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/talant-ne-propesh-alekseeva-prokommentirovala-vozvrashenie-dzhonsa-231613/
Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
ММА
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