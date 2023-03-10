Волков объяснил, почему ему не дают топовых соперников в UFC

Российский боец UFC Александр Волков поделился мнением о том, почему он участвует в боях с соперниками, которые находятся в рейтинге ниже него.

«Может быть, в UFC меня видят больше как «экзаменатора», а не «претендента». Но в любом случае у меня есть возможность себя проявить, выступить ярко и победить. В моей ситуации, когда нужно набирать очки, собирать победы, чтобы потом выстрелить и подраться за пояс, находились многие. У меня уже была возможность драться с ребятами, которые находятся выше меня в рейтинге. Именно я этой возможностью не воспользовался, ключевые поединки проиграл, хоть некоторые бои и были близкими. Теперь мне надо проявить себя в таких боях, чтобы потом вернутся в гонку за пояс. Самое главное ярко себя проявить и оставаться активным», — цитирует Волкова mma.metaratings.ru.

34-летний российский боец в воскресенье, 12 марта проведет поединок с Александром Романовым из Молдавии. В своем последнем бою Волков техническим нокаутом победил Жаирзиньо Розенстрайка из Суринама.