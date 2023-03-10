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Сегодня, 17:06

Александр Сарнавский: «Прогнозирую победу Усмана Нурмагомедова по очкам»

Алина Савинова
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Российский боец Александр Сарнавский поделился мнением о предстоящем бое между Усманом Нурмагомедовым и Беном Хендерсоном.

«Думаю, Усман фаворит. Он на ходу, молод, на пике. Хендерсон тоже не проходной, но Нурмагомедов просто на другом уровне сейчас. Прогнозирую победу Усмана по очкам», — приводит «РБ Спорт» слова Сарнавского.

Бой пройдет в ночь с 10 на 11 марта в США и возглавит турнир Bellator 292.

На счету Нурмагомедова 16 побед в 16 боях по правилам ММА. В активе Хендерсона 30 побед и 11 поражений.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-sarnavskij-usman-nurmagomedov-pobedit-hendersona-po-ochkam/
Усман Нурмагомедов
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