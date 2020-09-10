Александр Шлеменко: «В MMA Харитонов чувствует себя не в своей тарелке, в боксе ему будет удобнее»

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от боя Сергея Харитонова против Дэнни Уильямса и поединка Федора Чудинова против Умара Садика.

— Все зависит от Уильямса, от его формы. Я видел в интернете тренировку Сергея. В принципе, довольно неплохо, — заявил Шлеменко «СЭ». — Многие говорят, сможет он перестроиться на бокс или нет. Мне кажется, Харитонову в боксе будет даже удобнее работать. В MMA ему приходится сложнее, так как он очень любит боксировать, а там еще есть и борьба, и удары ногами. Зачастую он себя чувствует не совсем в своей тарелке. А здесь, мне кажется, ему удастся раскрыться. Он сможет работать в своей манере, не думая, что его кто-то переведет в партер или ударит ногой. Думаю, Сергей на сто процентов готов к этому дебюту. Если бы он не был готов, он бы даже не пошел на это. Тем более у него есть опыт в кикбоксинге, где у него возникали проблемы из-за того, что ему били лоу-кики, били ногами. А в боксе ничего этого не будет. Сложно сказать, выиграет ли он, но покажет себя хорошо.

Что касается боя Чудинова, то я не видел его соперника. Насколько знаю, Федор неплохо выступает. Он интересный боксер, показывает зрелищные бои. Особо не следит за обороной, это нравится публике. Мне кажется, он будет готов, тем более у него опыт. Думаю, он фаворит в этом поединке. Бой пройдет в России, дома всегда ответственнее, но на выезде выступать сложнее. (Сергей Федоров)

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold). Начало — 23.00 (время московское).

Первые семь поединков вечера эксклюзивно покажет «Спорт-Экспресс» на нашем канале в YouTube.