Александр Шлеменко: «Советую всем мужчинам присутствовать на родах своей жены»

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко в интервью YouTube-каналу Boxing TV поделился ожиданиями от предстоящего появления на свет пятого ребенка в его семье.

— Это же правда, что у вас скоро плюс один в семье?

— Да, в мае.

— Какие эмоции испытывает мужчина, когда у него пятый ребенок появляется уже?

— Знаешь, я сейчас посоветую всем мужчинам присутствовать на родах. Потому что, запомни, самые энергетически важные моменты в жизни — это когда человек умирает и когда человек рождается. Тем более если это твой ребенок, это тебя касается, если ты находишься рядом и ты это видишь... Я этого ребенка помогаю... выйти ему.

Единственное только, на роды первой дочки меня не пустили. Мне так было плохо, я до сих пор не могу простить себе, что я не смог пробить этот карантин и попасть в тот момент в роддом. Но со всеми остальными я был рядом, это же моя кровь.

Мне ничего не нужно в жизни, кроме детей. Если мне сейчас скажут: заберу все машины у меня — забирайте. Мотоциклы — забирайте. Мне это не надо. Мне дети намного важнее и интереснее. И спасибо моей жене Алене, которая воплощает мои мысли, идеи, помогает мне.

37-летний Шлеменко провел 75 боев в профессиональных ММА. На его счету 61 победа, 13 поражений и один поединок, признанный несостоявшимся.