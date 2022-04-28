«Я буду молиться, чтобы Хамзат сделал правильный выбор». Доминик Круз дал совет Чимаеву

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз (24-3) заявил, что сейчас Хамзату Чимаеву (11-0) нужно принять правильное решение при выборе тех людей, с кем он будет тренироваться.

«Думаю, что для Хамзата сейчас важно, кого он выберет своим лидером, — сказал Круз в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports. — Будучи окруженным светом софитов и похвалой, каждый будет пытаться присосаться к нему, рассказывать, почему он должен тренироваться с ними. Ты должен быть верным тем людям, с которыми начинал. С кем Хамзату драться следующим? Если он окружит себя правильной командой, она примет решение за него. Я буду молиться, чтобы Хамзат сделал правильный выбор».

Чимаев победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.