Александр Шлеменко: «Не помню, чтобы кто-нибудь ловил Хабиба борцовским приемом»

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на турнире UFC 242. Бой завершился победой россиянина удушающим приемом в третьем раунде.

— Их готовность была видна сразу, — цитируют «Известия» Шлеменко. — Порье удивил тем, что поймал Хабиба борцовским приемом. Не могу вспомнить, чтобы кто-нибудь делал подобное раньше. Американец меньше работал в свойственной ему манере и сделал ставку на удушающий в третьем раунде, но у него не получилось. Дастин был более зациклен на борьбе и вложил все силы в этот прием, а после уже не смог защититься от удушающего со стороны Хабиба, хотя в первом раунде ему это удавалось.