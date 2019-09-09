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Александр Шлеменко: «Не помню, чтобы кто-нибудь ловил Хабиба борцовским приемом»

02:33
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Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на турнире UFC 242. Бой завершился победой россиянина удушающим приемом в третьем раунде.

— Их готовность была видна сразу, — цитируют «Известия» Шлеменко. — Порье удивил тем, что поймал Хабиба борцовским приемом. Не могу вспомнить, чтобы кто-нибудь делал подобное раньше. Американец меньше работал в свойственной ему манере и сделал ставку на удушающий в третьем раунде, но у него не получилось. Дастин был более зациклен на борьбе и вложил все силы в этот прием, а после уже не смог защититься от удушающего со стороны Хабиба, хотя в первом раунде ему это удавалось.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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