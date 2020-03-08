Александр Шлеменко: «Адесанья убивает интерес к ММА и отнимает зарплату у коллег»

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко (59-13) прокомментировал бой за титул чемпиона UFC в среднем весе между Исраэлем Адесаньей (19-0) и Йоэлем Ромеро (18-5). Поединок прошел на турнире UFC 248 и завершился победой действующего чемпиона Адесаньи единогласным решением судей.

— Кто больше виноват в таком характере боя? Виноваты оба, но больше Адесанья, — считает Шлеменко. — Что он вообще делал активного? Разве что из глухой обороны лоу-кики бил пару раз. Как только Ромеро пытался пройти в ноги, он разворачивался жопой и бежал, сверкая пятками. Он хорошо бегает. В этом бою он бегал лучше, чем дрался. А Ромеро хоть и не дрался, но при этом не поворачивался и не убегал. У него были попытки атаковать, с которых Адесанья мог рискнуть, зарубиться, и тогда бы мы хоть чуть-чуть увидели бой. Но он решил свалить. Сейчас скептики скажут, что он провел шахматную партию, не рискнул, но выиграл. Да, я не спорю. Но он этим самым убил интерес к ММА у ряда людей. Он отобрал часть зарплаты у своих коллег в будущем, которые потеряли зрителя. Люди ходят на ММА не на это смотреть.