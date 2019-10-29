Александр Грозин встретится с экс-бойцом UFC

16 ноября в Екатеринбурге состоится шестой турнир по смешанным единоборствам RCC: Intro. На арене Академии единоборств РМК пройдет 12 поединков. Со-главным событием шоу станет бой российского бойца Александра Грозина (12-2-1) против экс-бойца UFC Рони Джейсона (14-7-1).

Грозину предстоит провести в RCC уже шестой бой. С момента его дебюта в феврале 2018 года он ни разу не проигрывал. Свой предыдущий бой он провел на номерном турнире и техническим нокаутом одержал победу над Диего Марлоном. Сейчас Грозин находится на 11-м месте в рейтинге полулегковесов России.

Рони Джейсон с 2012 года выступал в UFC, провел девять поединков (4 победы, 4 поражения и один бой был признан несостоявшимся). (Михаил Потапов)