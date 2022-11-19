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Александр Гельвих победил Дениса Бурматова в экстра-раунде

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Гельвих победил Дениса Бурматова в экстра-раунде в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Бой проходил по правила кикбоксинга. После трех раундов бойцы не выявили победителя, так что был назначен экстра-раунда.

Рефери остановил бой после того, как Бурматов пропустил несколько серьезных ударов подряд.

Денис Бурматов — чемпион России 2018, 2020 и 2021 годов, призер чемпионата Европы, чемпион России 2018 по кикбоксингу.

Александр Гельвих — представитель Соликамской школы из команды URAL KALI FIGHTER, мастер спорта по кикбоксингу, чемпион России.

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