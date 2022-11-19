Усман Нурмагомедов — Патрики Фрейре: смотреть прямую трансляцию боя Bellator 288

В ночь на 19 ноября в американском Чикаго пройдет турнир Bellator 288, где в со-главном событии вечера единоборств проведут бой россиянин Усман Нурмагомедов и бразилец Патрики Фрейре. Их поединок пройдет на Wintrust Arena.

Бой Нурмагомедова и Фрейре начнется в 06.30 по московскому времени. Видеотрансляция их противостояния будет доступна на сервисе Showtime и на официальном YouTube-канале Bellator.

На счету 24-летнего Нурмагомедова 15 побед в 15 поединках в ММА. 22 июля 2022-го россиянин победил сабмишном американца Кристофера Гонсалеса на Bellator 283.

У 36-летнего Фрейре в ММА 24 победы и 10 поражений. 5 ноября 2021 года бразилец выиграл техническим нокаутом у ирландца Питера Куилли на турнире Bellator 270.

По результатам церемонии взвешивания, которая прошла 17 ноября, вес Нурмагомедова составил 70,22 килограмм, а у соперника — 69,85 килограмм.