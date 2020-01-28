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Александр Емельяненко вышел на свободу

16:38
Александр Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Александр Емельяненко вышел на свободу после ареста за пьяный дебош в Анапе, сообщают «Кубанские новости».

Александр Емельяненко.Александр Емельяненко арестован в Анапе за пьяный дебош. Подробности

На выходе спортсмена поджидали люди, которые фотографировали его, снимали на видео и пытались сделать селфи. Спортсмен ранее был арестован на семь суток за мелкое хулиганство. Его задержали на базе отдыха «Спорт», расположенной в анапском селе Супсех.

3 апреля Емельяненко проведет бой с Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107. 38-летний Александр Емельяненко, выступающий в тяжелой весовой категории, провел 37 боев в ММА и одержал 29 побед при семи поражениях и одной ничьей. Также у него были два поединка по правилам бокса — одна победа и одна ничья. У 33-летнего Магомеда Исмаилова 19 боев — 16 побед, два поражения и одна ничья.

Дополнительная информация

https://kubnews.ru/obshchestvo/2020/01/28/boets-aleksandr-emelyanenko-vyshel-na-svobodu-posle-aresta-za-pyanyy-debosh-v-anape/

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