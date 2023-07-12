Максум рассказал, что тренировался в Америке с Сэндхагеном и Гейджи

Казахстанский боец UFC наилегчайшего веса Азат Максум рассказал о тренировках в Америке с известными бойцами Джастином Гейджи и Кори Сэндхагеном.

«Адаптация прошла хорошо. Два месяца мы тренировались в Денвере, штат Колорадо, в команде Elevation Fight Team, где тренируются Джастин Гейджи, Кори Сэндхаген, а также японец Тайра Тацуро, который недавно одержал очередную победу в нашем наилегчайшем весе. С ним мне довелось потренироваться. Гейджи — хороший человек. Мы с ним в спарринги не вставали, потому что он слишком крупный, но когда я приходил на тренировку с ним общался. А в спаррингах я работал в основном с Кори Сэндхагеном», — приводит слова Максума MMA.Metaratings.ru.

На счету Максума 16 побед и ни одного поражения. 21 января на турнире Octagon Promotion — Octagon 39 он одержал победу над бразильцем Фабрисио Нуньесом сабмишеном (удушение Д'Арс) в первом раунде. Вскоре он был подписан в UFC. Его поединок с Нэмом пройдет 15 июля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.